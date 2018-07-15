Dünya Kupası'nda şampiyon Fransa

Fransa - Hırvatistan: 4-2

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA ()

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 N'Zonzi), Matuidi (Dk. 72 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 80 Fekir)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 80 Pjaca), Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Rebic (Dk. 70 Kramaric), Mandzukic

GOLLER: Dk. 18 (KK) Mandzukic, Dk. 38 (P) Griezmann, Dk. 59 Pogba, Dk. 65 Mbappe (Fransa) - Dk. 27 Perisic, Dk. 69 Mandzukic (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Kante, Hernandez (Fransa) - Vrsaljko (Hırvatistan)

2018 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18'inci dakikada Mandzukic (KK), 38'inci dakikada penaltıdan Griezmann, 59'uncu dakikada Pogba ve 65'inci dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 27'nci dakikada Perisic ve 69'uncu dakikada Mandzukic'ten geldi.

Bu zaferle birlikte Fransa, ülke futbol tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.

18'inci dakikada Griezmann'ın ceza sahasının sağ tarafından kullandığı sebest vuruşta savunmasına yardıma gelen Mandzukic'in ters kafa vuruşu sonucunda top ağlara gitti ve Fransa öne geçti: 1-0.

23'üncü dakikada Mandzukic'in geliştirdiği atakta ceza sahasının sağ kanadından içeriye yaptığı ortada Rakitic'in gelişine vuruşu doğrudan dışarı gitti.

27'nci dakikada Modric'in kullandığı köşe vuruşunda Vrsaljko topu altıpas çizgisine indirdi. Vida'ın önünde kalan topa dokunuşu sonrası Perisic'in sağ köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

33'üncü dakikada Fransa'nın Griezmann'la kullandığı kornerde Perisic'in müdahalesi sonucu hakem Pitana, VAR'a başvurdu. Pozisyonu inceleyen Pitana, Perisic'in elle müdahele ettiğine karar vererek penaltı noktasını gösterdi.

38'inci dakikada topun başına geçen Griezmann'ın penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada atağa çıkan Fransa'da ceza sahası içinde topla buluşan Giroud topu yakınındaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert vuruşu Subasic'in kucağında kaldı.

47'nci dakikada Rakitic'in ara pasında topla buluşan Rebic'in içeriye doğru deparı sonrasında yaptığı vuruşu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

52'nci dakikada topla buluşan Mbappe, ceza sahasına doğru yaptığı koşuda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç yıldızın vuruşunu Subasic kurtardı.

59'uncu dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mbappe topla içeriye doğru kat etti. Penaltı noktasına doğru gönderdiği topu alan Griezmann vuruş açısı bulamayarak pasını Pogba'ya verdi. Pogba'nın ilk vuruşu savunmadan dönerken, seken topa yeniden yaptığı vuruş filelerle buluştu: 3-1.

65'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Hernandez pasını yerden ceza yayı gerisindeki Mbappe'ye gönderdi. Mbappe'nin yerden vuruşu ağlara gitti: 4-1.

69'uncu dakikada Umtiti'nin geri pası ile topu alan kaleci Lloris rakibi Mandzukic'i çalımlamak isterken topu kaptırdı. Topa dokunan Mandzukic, farkı 2'ye indirdi: 4-2.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele Fransa'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.