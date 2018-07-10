Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Fransa - Belçika: 1-0
SAINT PETERSBURG ()
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinoza
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi (Dk. 86 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 85 N'Zonzi)
BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele (Dk. 60 Mertens), Fellaini (Dk. 80 Carrasco), Witsel, Chadli (Dk. 90+1 Batshuayi), De Bruyne, Hazard, Lukaku
GOLLER: Dk. 51 Umtiti (Fransa)
SARI KARTLAR: Kante, Mbappe (Fransa) - Hazard, Alderweireld, Vertonghen (Belçika)
2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Samuel Umtiti kaydetti. Fransa'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan - İngiltere maçının galibi olacak. Belçika ise üçüncülük maçında Hırvatistan - İngiltere maçının kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.
51'inci dakikada Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda Umtiti kafa vuruşunu yaptı, Fellaini'nin kafasına da çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.