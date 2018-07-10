Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Fransa - Belçika: 1-0

SAINT PETERSBURG ()

STAT: Saint Petersburg

HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinoza

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi (Dk. 86 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 85 N'Zonzi)

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele (Dk. 60 Mertens), Fellaini (Dk. 80 Carrasco), Witsel, Chadli (Dk. 90+1 Batshuayi), De Bruyne, Hazard, Lukaku

GOLLER: Dk. 51 Umtiti (Fransa)

SARI KARTLAR: Kante, Mbappe (Fransa) - Hazard, Alderweireld, Vertonghen (Belçika)

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa, finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Samuel Umtiti kaydetti. Fransa'nın finaldeki rakibi, Hırvatistan - İngiltere maçının galibi olacak. Belçika ise üçüncülük maçında Hırvatistan - İngiltere maçının kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.

51'inci dakikada Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda Umtiti kafa vuruşunu yaptı, Fellaini'nin kafasına da çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşma Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.