Dünya Kupası'nda ilk düdüğe saatler kala...

Moskova'da taraftarlar bayrakları ile Kızıl Meydan'a akın ettiler

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA-

Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da ilk maçın başlangıç düğüne saatler kala taraftarlar bayraklarını alarak Kızıl Meydan'a akın edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kızıl Meydan'ın hemen önündeki Manej Meydanı'na kurulan ve 1000 günden geriye sayarak bugüne gelen saat önünde taraftarlar başlangıca saatler kala hatıra fotoğraflar çektirip eğlendiler.

2018 Dünya Kupası açılış töreni Lujniki Stadı'nda turnuvanın ilk maçından 30 dakika önce Türkiye saatiyle 17:30'da başlayacak. Törenin ardından Rusya-Suudi Arabistan maçı ile dev turnuva başlayacak.

ROBBİE WİLLİAMS SAHNE ALACAK

Açılış töreninde Robbie Williams sahne alacak. Aynı zamanda, Viyana Opera sanatçısı Aida Garifullina da şarkı söyleyecek. Dünya Kupası'nın resmi şarkısını Will Smith, Nicky Jam ve Era Istrefi seslendirecek. Törene Brezilyalı futbolcu Ronaldo da katılacak.

2018 Dünya Kupası'nın açılış töreni önceki senelerden farklı olacak. Açılış töreninde müzik öne çıkacak ve şov açılış maçının ilk düdüğüne en yakın zamanda gerçekleşecek.

PUTIN VE ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI AÇILIŞ TÖRENİ VE MAÇINI İZLEYECEK

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-BAM, Lübnan Bakanlar Konseyi Başkanı Saad Harirî, Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Güney Osetya Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov'un katılması bekleniyor.

Turnuvaya katılacak tüm takımlar Rusya'ya geldi. Moskova ve Moskova Bölgesi'nde bulunacak takımlar arasında Rusya, Portekiz, İran, Fransa, Peru, Arjantin, Almanya, Meksika, Belçika ve Tunus yer alıyor.

Suudi Arabistan, Hırvatistan, Kosta Rika, Güney Kore ve İngiltere ise Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg ve Leningrad Oblastı'nda, Avustralya, Kolombiya ve Japonya ise Tataristan'da bulunacak.

Turnuva boyunca St. Petersburg'da konaklayacak olan Suudi Arabistan takımı bugünkü açılış maçı için iki gün önce Moskova'ya geldi.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Juan Antonio Pizzi basın toplantısında maçtan beklentilerini anlattı. Teknik direktör, Rusya'yı A grubunun en zor takımı olarak gördüğünü belirterek, "Suudi Arabistan rakibinin en zayıf noktalarını biliyor ve en iyi performansını göstermeye hazırlanıyor. Bizim hedefimiz yüksek. Bugün Rusya'yı yeneceğiz. Diğer hedeflerimizi maçtan sonra koyacağız" dedi.

Aynı zamanda Rusya'nın Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov rakibinin güçlü yönlerine dikkat çekerek, "Bu takımdaki futbolcuların düzeyi çok farklı, fakat Suudi Arabistan takımında hızlı ve teknik oyuncular var. Gruptan çıkmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

Rusya Hükümeti, Dünya Kupası'na hazırlık koordinasyon konseyi Başkanı Vitaliy Mutko, Rus futbolcuların Dünya Kupası'nda güzel bir futbol sergileyeceklerini belirtti. Mutko, "Ben kenardan gözlemleyen birisi değilim. Takımın nasıl hazırlandığını görüyorum. Çocuklarımızın potansiyellerini kanıtlayacaklarından eminim. Çünkü takımda çok sayıda ilginç ve yetenekli futbolcu var" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan mili takımının bir taraftarı Fahad İbrahim Alyahya Rusya'ya bisikletle geldi ve takımının antrenmanını izledi. Alyahya, "20 yıldır böyle bir fikrim var. Takımımı 1998 yılında Fransa'daki turnuva sırasında desteklemeyi hayal etmiştim, fakat hayalim şimdi gerçekleşti" dedi. Alyahya'nın 5 bin kilometreden fazla yol katettiği belirtildi.

Dün Kremlin'de Suudi Arabistan'dan çok sayıda taraftar takımı desteklemek için bir araya geldi ve Rus taraftarların yanına gelerek tezahürat konusunda yarıştılar.

Maça saatler kala da Suudi Arabistan taraftarları sırtlarına aldıkları bayraklar ile Moskova'da tur atarak Rus taraftarları ile karşılıklı tezahüratlar yaptılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suudi Arabistan taraftarları

-Rus taraftarları

-Dünya Kupası geri sayım saati

-Kızıl Meydan'dan detay görüntüler