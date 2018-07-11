Dünya Kupası'nda finalin adı: Fransa - Hırvatistan

Hırvatistan - İngiltere: 2-1

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA ()

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 95 Pivaric), Rakitic, Brozovic, Modric (Dk. 119 Badelj), Perisic, Rebic (Dk. 101 Kramaric), Mandzukic (Dk. 115 Corluka)

İNGİLTERE: Pickford, Walker (Dk. 112 Vardy), Stones, Maguire, Trippier, Young (Dk. 91 Rose), Henderson (Dk. 97 Dier), Alli, Lingard, Sterling (Dk. 74 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 68 Perisic, Dk. 109 Mandzukic (Hırvatistan) - Dk. 5 Trippier (İngiltere)

SARI KARTLAR: Mandzukic, Rebic (Hırvatistan) - Kyle Walker (İngiltere)

2018 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde Mandzukic'in kaydettiği golle İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada İngiltere'yi yenen Hırvatistan'ın finaldeki rakibi, Fransa oldu. İngiltere ise üçüncülük karşılaşmasında Belçika'nın karşısına çıkacak.

5'inci dakikada İngiltere'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Trippier'ın şık vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarıyı İngiltere 1-0 önde tamamladı.

68'inci dakikada Vrsaljko'nun sağ kanattan içeri kestiği topa dokunan Perisic, ağları sarstı: 1-1.

Normal süre 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

109'uncu dakikada Perisic'in kafası ile ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Mandzukic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

VIDA ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, karşılaşmada topu ayağına aldığı anlarda Rus taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Vida, Rusya ile oynadıkları çeyrek final maçının ardından Vukojevic ile birlikte sosyal medyadan paylaştığı bir videoda "Bu galibiyet Ukrayna için" ifadelerini kullanmış ve bunun üzerine FIFA, Hırvat oyuncu için soruşturma başlatmıştı.