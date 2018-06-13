Dünya Kupası'nda büyük heyecan başlıyor

64 maç sonunda dünyanın en iyisi belli olacak

İSTANBUL, ()

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın yarın TSİ 18.00'de Suudi Arabistan ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği açılış maçı Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'nda oynanacak. Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan turnuva Rusya'nın; Moskova, St. Petersburg, Nijniy Novgorod, Kazan, Yekaterinburg, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov-na-Donu, Soçi ve Kaliningrad şehirlerinde gerçekleşecek.

SÜPER LİG'DEN 22 OYUNCU

Türkiye A Milli Takımımızın yer almadığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen 22 futbolcu yer alacak. Turnuvaya en fazla futbolcu gönderen ekip 4'er oyuncuyla Beşiktaş ve Bursaspor olurken, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek. Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor'da 1'er futbolcu ülkesi için mücadele edecek.

SON ŞAMPİYON ALMANYA

Brezilya'da gerçekleşen son turnuva 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale kalan Almanya, Güney Amerika ekibini uzatmalarda Mario Götze'nin attığı tek golle mağlup ederek turnuvada 4'üncü kupasını kazanarak son şampiyon olmuştu.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde 8 kez finale kalarak bu alanda liderliği elinde bulundursa da turnuvanın en çok şampiyon olan takımı ise zafere 5 kez ulaşan Brezilya. Bu yıl katılacak oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası ile birlikte Güney Amerika ekibi, tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek ülke olma unvanını da korudu.

CÜNEYT ÇAKIR YİNE DÜNYA KUPASI'NDA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak olan Cüneyt Çakır, son olarak 2014'te Brezilya'da gerçekleşen turnuvada ise Arjantin ile Hollanda arasında oynanan ve Güney Amerika ekibinin penaltılarla 4-2 kazanarak Hollanda'yı elediği yarı final karşılaşmasını yönetmişti. Cüneyt Çakır'ın turnuvada yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Moskova'da 15 Temmuz'da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR'ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

FUTBOLSEVERLER 64 MAÇ İZLEYECEK

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4'er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3'er maç yapacaklar. 29 Haziran'a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3'üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.

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