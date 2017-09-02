Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

İSTANBUL,()
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla etti.
Gecenin maçında İspanya, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya'yı 3-0 yendi. İspanya'nın gollerini 13 ve 40'ıncı dakikalarda İsco, 77'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Gecenin maçlarında alınan diğer skorlar şu şekilde;
I GRUBU-
Finlandiya - İzlanda 1-0
Hırvatistan - Kosova(Yarıda Kaldı)
Ukrayna-Türkiye 2-0
D GRUBU-
Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti 1-1
Sırbistan - Moldova 3-0
Galler - Avusturya 1-0
G GRUBU-
Arnavutluk - Liechtenstein 2-0
İsrail - Makedonya 0-1
İspanya - İtalya 3-0