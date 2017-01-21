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Dünya kemeri için dövüşecek

Vedat Hoduk, kickbox 77 kiloda altın kemer için ringe çıkacak Uğur DEMİRKIRDI/İSTANBUL, () Türk kickboks sporcusu Vedat Hoduk, dünya kemerini ele geçirmek için çalışıyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde Yunan rakibi Dimitris Chiotis...

Dünya kemeri için dövüşecek

Vedat Hoduk, kickbox 77 kiloda altın kemer için ringe çıkacak

Uğur DEMİRKIRDI/İSTANBUL, ()

Türk kickboks sporcusu Vedat Hoduk, dünya kemerini ele geçirmek için çalışıyor.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Yunan rakibi Dimitris Chiotis ile 24 Şubat'ta karşılaşacak Türk kickboks sporcusu Vedat Hoduk 37. maçına çıkacak.

HOCASI HUSSEYIN DEMİRCAN, ORGANİZASYONDA TARIK SOLAK İMZASI VAR

Profesyonel kickboxta dünyanın merakla beklediği mücadele için İstanbul'da çalışan Hoduk'u zorlu mücadeleye Husseyin Demircan hazırlıyor. Organizasyon A1 klasmanında ve Tarık Solak imzası taşıyor. Türkiye'nin 77 kiloda 1 numarası olan Vedat Hoduk, rakibi Dimitris Chiotis'i yendiği takdirde dünya kemerini beline dolayacak. 5 raund üzerinden oynanacak mücadeleye 1 ay kala çalışmalarının temposunu artıran ve kampa giren Vedat Hoduk hedefinin Türk Bayrağı'nı zirvede dalgalandırmak olduğunu söyledi.

(Fotoğraflı)

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