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Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası başladı
Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı. İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün start aldı. Şampiyonada Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Alican Karataş, Öznur Polat ve Uğurcan...
SPOR 12.10.2019, 15:14
Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün başladı.
İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün start aldı. Şampiyonada Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Alican Karataş, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz temsil edecek.
İskoçya'nın Aberdeen kentinde düzenlenen Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası bugün start aldı. Şampiyonada Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Alican Karataş, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz temsil edecek.
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|7
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|7
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|7
|6
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|-2
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|P
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|16
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|15
|4. Leicester City
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|8
|15
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|8
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|11
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|8
|11
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|11
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|10
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|8
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|8
|9
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|9
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|8
|8
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|8
|7
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|5
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|8
|2