Dünya Kadınlar Günü Koşusunu Eskayra kazandı

İSTANBUL- Türkiye Jokey Kulübünün, bu yıl ilk kez düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusunu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Eskayra isimli tay kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kum (sentetik) pistte 2000 metre mesafede birincilik mücadelesi verdi. Yarışı Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Eskayra isimli tay 2.07.84'lük derecesiyle kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü Koşusu kapsamında, Sanatçı Çınar Eslek’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı “Ay Kocaman At Kara” isimli animasyon filmi gelen izleyecilere gösterildi. Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın başlatmış olduğu “Kırsalda Umut Var” projesi kapsamında Kilis ve Bitlis’in köylerinde yaşayan kadınların ürettiği doğal ürünlerden hazırlanan ve satışından elde edilen gelirin doğrudan kadınlara aktarıldığı hediyelik paketler, koşuyu izlemeye gelen kadınlara da hediye olarak verildi.