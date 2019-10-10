Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası Antalya'da
İSTANBUL,() Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya İşitme Engelliler (Sağırlar) Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası 18 ülkeden 55 sporcunun katılımı ile 12 Ekim'de Antalya'da başlayacak. Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK)...
İSTANBUL,()
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya İşitme Engelliler (Sağırlar) Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası 18 ülkeden 55 sporcunun katılımı ile 12 Ekim'de Antalya'da başlayacak.
Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) 2'nci Dünya İşitme Engelliler (Sağırlar) Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası adı altında iki şampiyona yapılacak. Büyükler müsabakaları 12 Ekim'de, gençler müsabakaları ise 15 Ekim'de başlayacak. Türkiye, büyükler kategorisinde 6, gençler kategorisinde ise 2 sporcu olmak üzere toplam 8 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.
Türkiye'yi büyükler kategorisinde, Mahmut Can Aydın, Emre Çınar Uğuzlar, Necati Görmez, Emir Vatansever, Tütem Banguoğlu, Berçem Kol temsil ederken, gençler kategorisinde Emir Vatansever, Hidayet Eren Kocatürk, Gürkan Öztaş temsil edecek.
Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 17.30'da Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde yapılacak.
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