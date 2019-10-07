Dünya Gençler Badminton Şampiyonası başladı

ANKARA, () - BWF Dünya Gençler Badminton Şampiyonası, Rusya’nın Kazan kentinde başladı.

13 Ekim’de sona erecek şampiyonada, Türkiye’yi çift bayanlar kategorisinde Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin temsil edecek. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, “Genç badmintoncularımız Bengisu Erçetin ve Zehra Erdem, Dünya Gençler Şampiyonası’nda 8’inci seri başı olarak şampiyonada yerlerini aldılar. Sporcularımız daha önce 15 ve 17 yaş gruplarında Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği elde etmişlerdir. Dünya Gençler Şampiyonası’nda milli badmintoncularımızdan önce çeyrek final sonra derece bekliyoruz. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



