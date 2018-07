'DÜNYA' futboluna 969 milyon Euro

Doğukan ÜNAL / İSTANBUL,()

Uruguay'ın ev sahipliği ve şampiyonluğuyla 1930 yılında başlayan serüven, Rusya'da düzenlenen son turnuvaya kadar 8 farklı ülkenin şampiyonluğuna sahne oldu.

Dünya Kupası'nı bugüne kadar 5 kez kazanan Brezilya liderliği elinde bulundururken, İtalya ve Almanya 4, Fransa, Arjantin ve Uruguay ise 2 kez zafere ulaşma başarısını gösterdi. İspanya ile İngiltere'nin ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Futbol federasyonları çerçevesinde incelenen veriler futbola en çok kupaya yarı finalde veda eden İngilizler’in para ayırdığını gösteriyor. İngiltere’nin hemen ardından Fransa ve İspanya bütçeleriyle ön plana çıkıyor. Kupaya daha önce uzanma başarısı göstermiş Latin Amerika’nın devleri Arjantin ve Uruguay’ın ise futbola aktardıkları para Avrupalı rakiplerinin yanına dahi yaklaşamıyor.

Dünya Şampiyonlarının 2018 Dünya Kupası’nda başarıya ulaşmak için ayırdıkları yıllık bütçelerinin toplamı ise tam 968.7 milyon Euro.

SON ŞAMPİYONDAN 182 MİLYON EURO

Evinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası zaferinin ardından ilk defa mutlu sona ulaşan Fransa, son yıllarda genç futbolculara yaptığı yatırımlar, tesisleşme ve lig kalitesini arttırmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor. Fransa Futbol Federasyonu, 2017 yılında açıkladığı verilere göre 182.6 milyon Euro'luk harcama yapabilme yetkisiyle, 2.2 milyon lisanslı futbolcuya ve Fransız futboluna hizmet ediyor. Bu bütçe, İngiltere'nin ardından Avrupa'da futbola ayrılan en büyük bütçe olma özelliğini taşıyor.

SAMBACILARIN FUTBOLA YATIRIMI 170 MİLYON DOLAR

Futbolun apayrı bir öneme sahip olduğu ve 1958, 1962, 1970, 1996 ile 2002 yıllarında zafere ulaşan Brezilya, turnuva tarihinin şu ana kadarki en başarılı ülkesi. Brezilya Futbol Federasyonu, ülkede futbola aktif katılımda bulunan ve profesyonel olmayan liglerde top koşturan sporcuların 2 milyonun üzerinde olduğunu beyan etse de, lisanslı sporcu sayısı yalnızca 30 binden biraz daha fazla ve 120 milyonluk ülkenin yüzde 1'lik kısmına dahi tekabül etmiyor. Oysaki son finalist Hırvatistan'ın 4 buçuk milyonluk nüfusunun yüzde 3'ü lisanslı futbolculardan oluşuyor: 120 bin sporcu.

Ülkede özerk bir statüye sahip olan Brezilya Futbol Konfederasyonu, ülkedeki tüm ligleri ve futbol organizasyonlarını düzenlemekten sorumlu bir yapıda bulunuyor. Devlet tarafından ayrılan yıllık bütçesi ise 170 milyon Dolar.

ALMANLARDAN 1.2 MİLYAR EURO

Bir başka futbol ekolü olan Almanya, 1954, 1974,1990 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti. Son şampiyonaya henüz grup aşamasındayken veda etseler de, dünya sporunda her dalda söz sahibi olmayı bir devlet politikası haline getiren Almanya'da tam 7 milyon lisanslı futbolcu top koşturuyor. Almanya Futbol Federasyonu da 145 milyon Euro'luk dünyanın en büyük bütçelerinden birisiyle futbola olan katkılarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak Almanları her turnuvada favori haline getiren olgu, yalnızca para değil. Yapılanması tüm resmi kurumlarca örnek gösterilen Almanya'nın 2002'den bu yana altyapıya yaptığı yatırım tam 1.2 milyar Euro.

HER SOKAKTA FUTBOL TUTKUSU

Latin Amerika'nın iki devi Arjantin ve Uruguay ise Avrupalı rakiplerine göre çok daha dar bütçelere sahipler. Ancak ülkelerindeki futbol tutkusuna her sokak başında görmek mümkün ve futbol genlerinden gelen yetenekleriyle her büyük turnuvada dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Arjantin Futbol Federasyonu'nun bütçesi 68 milyon Euro iken, Uruguay Futbol Federasyonu'nun ise 24.5 milyon Euro.

İNGİLTERE YAYIN GELİRLERİYLE FARK YARATIYOR

Futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere hem yaptığı yatırımlarla hem de yayın gelirleriyle rakiplerinin bir adım önünde bulunuyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun yıllık geliri 2017 yılında açıklanan finansal rapora göre tam 351.2 Milyon Sterlin. Bu paranın 126.6 Milyon Sterlini kulüplerin ve İngiliz futbolunun eksiklerini tamamlamak ve geliştirmek için liglere aktarılıyor. İngiliz Futbol Federasyonu FA'in, diğer özerk kurumlara nazaran kar elde etmek gibi bir politikası da bulunuyor.

İSPANYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

2010 Dünya Kupası'nın ardından 2014 Avrupa Şampiyonasında da zafere uzanan İspanyollar, futbola ayırdıkları bütçeyle İngiltere ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada geliyor. Rusya'da bekleneni veremeseler de, 2017 yılı raporlarına göre İspanya Futbol Federasyonuna altyapı, tesisleşme ve futbol kalitesi için İspanya Krallığı tarafından ayrılan bütçe tam 160.2 Milyon Euro.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYAN İTALYA'NIN DEV BÜTÇESİ

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayarak ülkesini hayal kırıklığına uğratan 4 yıldızlı İtalya, 1 milyon 513 bin lisanslı futbolcuya ev sahipliği yapıyor. Bu oran, İtalya nüfusuna oranla yüzde 2.25'e denk geliyor ve Akdeniz ülkesinin futbola olan düşkünlüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet, 2017 yılında başkanını seçemeyen İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atamış ve bu sezon bütçe açıklanmamıştı. Ancak geçen yılki veriler, futbola ayrılan bütçenin ortalamanın bir hayli üstünde olduğunu da gösteriyor. İtalyanları bütçesi ise 102 milyon Euro.