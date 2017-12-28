Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Dünya Futbol Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi futbolcu Cristiano Ronaldo İSTANBUL, () Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin düzenlendiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen törenle...

Dünya Futbol Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi futbolcu Cristiano Ronaldo

İSTANBUL, ()

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin düzenlendiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen törenle sahiplerini buldu. 
Bu yıl Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Ligi, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.
Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4'üncü kez bu ödülü kazandı.
Diğer ödüller ise şu şekilde:
Yılın takımı: Real Madrid
Yılın teknik direktörü: Zinedine Zidane (Real Madrid)
En iyi Arap milli takımları teknik direktörü: Hector Cuper (Mısır)
Yılın ligi: İspanya La Liga
Yılın hakemi: Felix Brych
Kariyer ödülleri: Francesco Totti, Carles Puyol

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,