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Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel sporcular ödüllendirildi

Nesrin AYDIN / ANKARA,() -  Avrupa'da ve Türkiye'de madalya kazanmış özel sporcular, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen tören ile ödüllendririldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen törene; AK Parti Ankara Milletvekili...

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel sporcular ödüllendirildi

Nesrin AYDIN / ANKARA,() - 
Avrupa'da ve Türkiye'de madalya kazanmış özel sporcular, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen tören ile ödüllendririldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen törene; AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan,  ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski sporculardan Mehmet Akif Pirim, Halil Mutlu, Hamide Bıçkın Çetiner, özel sporcular ve aileleri katıldı. 
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel sporcuların müzik gösterilerinin ardından katılımcılarla birlikte pasta kesti. 
Törende spor yöneticilerine, özel sporculara ve basın mensuplarına ödüller verildi. Özel sporculara verdiği haber desteği için ise Demirören Haber Ajansı () basın destek ödülüne layık görüldü. Ödülü Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan takdim etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çocuklardan görüntüler
-Halil Mutlu
-Pasta Keserken Görüntü
-Sporcu röportajı 
-Detay

(FOTOĞRAFLI)

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