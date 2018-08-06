Dünya Değişim Akademisi 100. Merkezini Sapanca'da açtı

"Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin"

Sapanca-

Dünyanın değişiminde köklü bir dönüm noktası olacak Dünya Değişim Akademisi, 100. merkezini pazar günü Sapanca'da açtı.

100. merkez kutlamaları, cennet doğası ile ünlü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşti. Türkiye'den Japonya, Arjantin, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, New York, Las Vegas, Lozan, Paris, Roma, Cenevre, Dubai'ye kadar dünyanın bütün ülkelerinde/büyük kentlerinde açılmakta olan kurum, dünya geleceğinde anahtar bir rol almaya hazırlanıyor.

Ekolojik dengelerin değiştiği; küresel ısınma, iklim farklılaşması, artan depremler ve toplumsal krizlerle yüzleşilen günümüz dünyasında, köklü bir değişimi hedef alan Dünya Değişim Akademisi, çözümü insanın değişimi üzerine kuruyor. "Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin" gerçeğine yoğunlaşarak, bireyin kendine, toplumlara ve tüm eko-sistem içindeki sorumluluğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle de 100. merkezin açılışı, bir doğa cenneti olan İstanbul'a komşu Sapanca'da gerçekleşti.

DAHA YAŞANILASI BİR DÜNYA, DOST DOĞA, SAĞLIKLI YAŞAM, YAPICI İLETİŞİMLER VE GERÇEKLEŞEN HAYALLER İÇİN...

Kurumun tam donanımlı Değişim Uzmanları, "daha yaşanılası bir dünya, dost doğa, sağlıklı yaşam, yapıcı iletişimler ve gerçekleşen hayaller için" herkesi Sapanca'ya ve tüm dünyadaki merkezlere davet ediyorlar. Amaç farkındalıkla değişmek.

Dünya Değişim Akademilerinde değişim nefesle başlıyor. Yapılan Değişim çalışmaları arasında nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon, derin gevşeme çalışmaları var. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili program sunuluyor. Ayrıca bireysel ihtiyaçlara yönelik programlar, kurumun deneyimli değişim uzmanlarınca oluşturuluyor.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi olacak Dünya Değişim Akademisi, motive eden Uzmanları, zengin pratik ve teorik sunumları ile Sakarya-Sapanca'da da hizmet verecek.

Değişim Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından esinlenen uzmanlar ayrıca; "Değişimin temelinde farkındalık var. Farkındalık ve bilinçlilik değişime neden olacak. Yaşasın değişim!" diyerek, insanların içindeki samimi değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu, anlamlı yarınlara adım atabilirsiniz mesajı veriyorlar.

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