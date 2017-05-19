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Dünya basketbol devleri İstanbul'da buluştu

Dünyanın dev basketbol kulüpleri ve iş liderleri İstanbul'da bir araya geldi. Acıbadem Sports, geçtiğimiz yıl düzenlediği Avrupa'nın en önemli takım, federasyon ve kulüplerinden konuşmacıların yer aldığı ve büyük yankı uyandıran...

Dünya basketbol devleri İstanbul'da buluştu

Dünyanın dev basketbol kulüpleri ve iş liderleri İstanbul'da bir araya geldi. Acıbadem Sports, geçtiğimiz yıl düzenlediği Avrupa'nın en önemli takım, federasyon ve kulüplerinden konuşmacıların yer aldığı ve büyük yankı uyandıran 1. Uluslararası Futbol Bilimleri Konferansı'nın bir benzerine imza attı.  
19-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilen "Uluslararası Basketbol Bilimleri Sempozyumu"na Turkish Airlines Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Odeabank Basketbol Takımının Kaptanı Sinan Güler ve Beşiktaş ve Türkiye A Milli Erkek Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve CSKA Moskova, Barcelona, Darüşşafaka Doğuş, New York Knicks, Houston Rockets, Chicago Bulls gibi birçok takımdan konuşmacılar da katıldı.
Basketbolun, bilimsel olarak iki gün boyunca en güncel yaklaşımlarıyla ele alındığı sempozyumda, dünya, NBA ve Euroleague'in en önemli takım ve kurumlarından üst düzey yöneticiler, antrenörler, kondisyonerler, spor bilimcileri, veri analistleri, teknoloji ve pazarlama direktörleri, takım doktorları, ortopedistler ve fizyoterapistler konuşma yaptı. 

Görüntü Dökümü 
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-Sempozyum detayı
-Konuşmacılar 

Ali DANAŞ-İSTANBUL- 

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