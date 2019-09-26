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Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Yasmani Copello piste çıkıyor
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda açılış günü olan 27 Eylül Cuma gününün start listeleri açıklandı. Birinci gün altı Milli atlet piste çıkacak. Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacak olan 17'nci Uluslararası Atletizm Federasyonları...
SPOR 26.09.2019, 12:22
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda açılış günü olan 27 Eylül Cuma gününün start listeleri açıklandı. Birinci gün altı Milli atlet piste çıkacak.
Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacak olan 17'nci Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 11 branşta yarışma yapılacak. İlk günün madalya verilecek tek yarışması kadınlar maraton, gece saat 23.59’da start alacak.
Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde pistteki yarışmalarda Türkiye adına Yasmani Copello 400 metre engelli, Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engel seçme yarışına çıkacak. Üç adımda ise 17.37’lik Türkiye rekorunu elinde tutan Necati Er finale kalabilmek için mücadele verecek.
Dünya Şampiyonası’nın ilk günü son yarışında ise Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik maratonda yarışacak. 69 atletin mücadele edeceği kadınlar maraton saat 23.59’da Doha kent merkezindeki sahil şeridinde yapılacak. Yüksek sıcaklık nedeniyle şampiyona tarihinde ilk kez bir maraton yarışı gece yarısı gerçekleşecek.
İlk günün programında yarışacak Türk atletlerin yarışma saatleri ve branşları şöyle:
18:55 - Özlem Kaya (3000m su engelli, 1. seri)
19:11 - Tuğba Güvenç (3000m su engelli, 2. seri)
19:25 - Necati Er (Üç adım atlama B Grubu)
21:07 - Yasmani Copello (400m engelli, 5. seri)
23:59 - Fadime Suna-Çelik ve Elvan Abeylegesse (Kadınlar maraton)
Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacak olan 17'nci Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 11 branşta yarışma yapılacak. İlk günün madalya verilecek tek yarışması kadınlar maraton, gece saat 23.59’da start alacak.
Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde pistteki yarışmalarda Türkiye adına Yasmani Copello 400 metre engelli, Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engel seçme yarışına çıkacak. Üç adımda ise 17.37’lik Türkiye rekorunu elinde tutan Necati Er finale kalabilmek için mücadele verecek.
Dünya Şampiyonası’nın ilk günü son yarışında ise Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik maratonda yarışacak. 69 atletin mücadele edeceği kadınlar maraton saat 23.59’da Doha kent merkezindeki sahil şeridinde yapılacak. Yüksek sıcaklık nedeniyle şampiyona tarihinde ilk kez bir maraton yarışı gece yarısı gerçekleşecek.
İlk günün programında yarışacak Türk atletlerin yarışma saatleri ve branşları şöyle:
18:55 - Özlem Kaya (3000m su engelli, 1. seri)
19:11 - Tuğba Güvenç (3000m su engelli, 2. seri)
19:25 - Necati Er (Üç adım atlama B Grubu)
21:07 - Yasmani Copello (400m engelli, 5. seri)
23:59 - Fadime Suna-Çelik ve Elvan Abeylegesse (Kadınlar maraton)
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