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Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacak
Dünya Atletizm Şampiyonası, yarın Katar’ın başkenti Doha’daki Halife Stadyumu’nda başlıyor. Şampiyonada Türkiye'yi 20 atlet temsil edilecek. Dünyanın en geniş katılımlı spor etkinliklerinden biri olan ve Olimpiyatlar ile FIFA Dünya...
SPOR 26.09.2019, 10:47
Dünya Atletizm Şampiyonası, yarın Katar’ın başkenti Doha’daki Halife Stadyumu’nda başlıyor. Şampiyonada Türkiye'yi 20 atlet temsil edilecek.
Dünyanın en geniş katılımlı spor etkinliklerinden biri olan ve Olimpiyatlar ile FIFA Dünya Kupası’nın ardından en fazla insana ulaşan üçüncü organizasyon olarak bilinen Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 17’ncisi Doha’da 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 günlük dev organizasyonda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet ter dökecek.
Şampiyonanın yapılacağı Halife Stadyumu, 2014’te renovasyona alındı ve bu yılın nisan ayındaki Asya Atletizm Şampiyonası ile kapılarını yeniden açtı. 45 bin kişilik stadyum, Doha’daki yüksek hava sıcaklık nedeniyle içeriden özel soğutucu sistemiyle serinletiliyor. Yarışmalar öncesinde çalışacak olan klima sistemi sayesinde stadyum içindeki sıcaklık 20-22 dereceye ayarlanacak.
1983 yılında başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası, ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenleniyor. 2010’dan bu yana Elmas Lig’in açılış etabını yapan Doha, bu etkinlik için binlerce sporseveri ağırlayacak.
TÜRKİYE DOHA'DA 20 ATLETLE MÜCADELE EDECEK
1983’ten bu yana tüm dünya şampiyonalarına katılan Türkiye, Doha’da 20 kişiyle yer alıyor. 200 metrede Londra’daki şampiyon unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 400 metre engellinin dünya ikincisi Yasmani Copello’nun yanı sıra şu isimler Doha’da madalya kovalayacak:
"Özkan Baltacı (Çekiç atma), Necati Er (üç adım atlama), Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse (Maraton), Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer (4×100 metre), Tuğba Güvenç, Özlem Kaya (3000m su engelli), Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal (20 km yürüyüş), Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik (maraton), Emel Dereli (gülle atma), Eda Tuğsuz (çekiç atma)."
Dünyanın en geniş katılımlı spor etkinliklerinden biri olan ve Olimpiyatlar ile FIFA Dünya Kupası’nın ardından en fazla insana ulaşan üçüncü organizasyon olarak bilinen Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 17’ncisi Doha’da 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 günlük dev organizasyonda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet ter dökecek.
Şampiyonanın yapılacağı Halife Stadyumu, 2014’te renovasyona alındı ve bu yılın nisan ayındaki Asya Atletizm Şampiyonası ile kapılarını yeniden açtı. 45 bin kişilik stadyum, Doha’daki yüksek hava sıcaklık nedeniyle içeriden özel soğutucu sistemiyle serinletiliyor. Yarışmalar öncesinde çalışacak olan klima sistemi sayesinde stadyum içindeki sıcaklık 20-22 dereceye ayarlanacak.
1983 yılında başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası, ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenleniyor. 2010’dan bu yana Elmas Lig’in açılış etabını yapan Doha, bu etkinlik için binlerce sporseveri ağırlayacak.
TÜRKİYE DOHA'DA 20 ATLETLE MÜCADELE EDECEK
1983’ten bu yana tüm dünya şampiyonalarına katılan Türkiye, Doha’da 20 kişiyle yer alıyor. 200 metrede Londra’daki şampiyon unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 400 metre engellinin dünya ikincisi Yasmani Copello’nun yanı sıra şu isimler Doha’da madalya kovalayacak:
"Özkan Baltacı (Çekiç atma), Necati Er (üç adım atlama), Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse (Maraton), Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer (4×100 metre), Tuğba Güvenç, Özlem Kaya (3000m su engelli), Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal (20 km yürüyüş), Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik (maraton), Emel Dereli (gülle atma), Eda Tuğsuz (çekiç atma)."
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