Dünya 3'üncüsü olan "otizmli özel kayakçılar" Türkiye'ye geldi

Enver ALAS - İSTANBUL /

Fransa'da düzenlenen '2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı 2 bronz madalya alarak özel bir başarıya imza attı ve takım halinde dünya 3'ncüsü oldu. Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan sporcular, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söylediler.

5-11 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik ile otizmli ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl'den oluşan takım temsil etti. Tuğba Çelik, 2 bronz madalya alırken Türkiye'de takım halinde 3'ncü oldu.

Fransa dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran sporculardan Tuğba Çelik, şampiyonanın çok güzel geçtiğini söyledi. Çelik, "Bundan sonraki hedef olimpiyatlarda dereceye girip bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşımızı okutmak" dedi. Federasyon Asbaşkanı Aydın Koç ise sporculara destek olan herkese teşekkür etti.

OTİMZLİ İKİZLİRDE MADALYA İÇİN YARIŞTI

Dünyada ve Türkiye'de tek otizmli milli kayakçılar olan ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl de şampiyonada madalya için ter döken isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) büyük bir haksızlık yaptığını ileri süren İkizlerin babası Ünal Bingül de şunları söyledi:

"Çocuklarımız 15 yaşında. Kendilerinden en 5-10 yaş büyüklerle yarışmak zorunda kaldılar. Buna rağmen onların yarısını geçtiler. Engel grubu olarak otizm en ağır nörolojik bozukluk. Bunun ayrılması gerekirken INAS büyük bir haksızlığa meydan vererek sadece Down sendromluları ayırıyor. Bu çocukları ayırmadı. Ayırsaydı her ikisi de yaş grubu da olsa dünya şampiyonu olacaktı. Ona rağmen büyük bir başarı ile yarıştılar."

"DEVAM EDEBİLMEK İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden ve onun sayesinde bu tür şampiyonlara katıldıklarının altını çizen Bingül, bu çocukların devam edebilmeleri için daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

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