Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Çorum’da başladı

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, 6 kıtadan 38 ülke ve 48 takımın katılımı ile Çorum’da başladı. Anitta Hotel’de gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Türk Satranç ailesi olarak iki yıldır üst üste, Dünya Satranç Federasyonu’nun önemli bir faaliyetine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl da Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen sporcularımızı aynı çatı altında buluşturarak, önemli karşılaşmalara imza atacağız” dedi.



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, dünya satrancının kalbinin Çorum’da atacağını belirterek, “6 kıtadan 38 ülkenin ve 48 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları ile dünya satrancının kalbi bu hafta Çorum’da atacak. Türkiye Satranç Federasyonu olarak büyük bir heyecan ve özveri ile hazırlandığımız Olimpiyatımızın ilk hamlesini birazdan gerçekleştireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli sporcularımızı ve kafile üyelerini ülkemizde, Dünya’nın merkezi Çorum’da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



“235 SPORCU CENTİLMENCE MÜCADELE EDECEK”



Türk satranç ailesi olarak iki yıldır üst üste, Dünya Satranç Federasyonu’nun önemli bir faaliyetine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Bu yıl da Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen sporcularımızı aynı çatı altında buluşturarak, önemli karşılaşmalara imza atacağız. Satranç sporunun evrensel dilinde buluşan yüzlerce misafiri ağırlamak, böyle önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu ediyor. 235 sporcunun centilmence maçlarına sahne olacak turnuvada heyecan dolu günler bizleri bekliyor. İnanıyoruz ki, Dünya’nın dört bir tarafından gelip bu turnuva dolayısıyla hayatları Çorum’da kesişen siz kıymetli sporcularımız yeni dostluklar kuracak, yeni tecrübeler kazanacaksınız. 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde bizlere destek olan, yaptığı yatırımlar ile Çorum’da Türk Satranç sporunun taçlanmasına vesile olan kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dünyanın merkezi Çorum’a gelen tüm sporculara sevgilerini ileterek, “Çorum sevginin kardeşliğin sporun ve aynı zamanda satranç sporunun da merkezi. Kardeş anlaşmasının yapıldığı bir şehirde, yeryüzünün 6 kıtasından 400 sporcuyu bir araya getirdiğimiz için sevinç duyuyoruz. Yeryüzündeki tüm çocuklar mutlu olsun gülsünler diliyorum. Buradan sadece leblebiyi değil, sevgiyi muhabbeti kardeşliği beraberlerinizde götürmenizi diliyorum” dedi.



Türkiye’nin 5 takım ve 25 sporcu ile madalya mücadelesi vereceği Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları 9 tur sürecek.