Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Arslan 'Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı
İşte Kanal İstanbul...
Aralık'ta 582 yatırım teşvik belgesi verildi, 46 belge iptal edildi
Aralık'ta 582 yatırım teşvik belgesi...
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Gazeteci Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Dualar Göztepeli Yusuf için

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, ağır gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle günlerdir yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Sarı-kırmızılılarda U17 takımda görev yapan...

Dualar Göztepeli Yusuf için
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, ağır gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle günlerdir yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.
Sarı-kırmızılılarda U17 takımda görev yapan 8 Temmuz 2001 doğumlu Yusuf, U17 Elit Akademi Ligi'nde 7 Ocak'ta İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'yle oynanan maçın ardından rahatsızlandı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Yusuf, İzmir'e dönüşte rahatsızlık geçirdi.
Takımıyla antrenmanlara çıkamayan genç file bekçisi, perşembe gecesi uyurken yüksek ateşe bağlı havale geçirince apar topar Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf'un vücudundaki iltihaplanmanın beyinciğine sıçradığı ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi. Perşembe gecesinden bu yana yoğun bakımda tutulan genç file bekçisinin tedavisinin henüz sonuç vermediği öğrenildi. Oyuncunun ailesi ve takım arkadaşlarının hastanedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort