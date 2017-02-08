Dresdner: 0 - VakıfBank: 3

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında, deplasmanda Alman ekibi Dresdner'i 3-0 mağlup etti.
Grupta oynadığı 4. maçtan da galip ayrılan VakıfBank, puanını 11'e çıkardı ve Eczacıbaşı VitrA'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Salon: Margon
Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Dresdner: Apitz, Kadie Rolfzen, Cooper, McMahon, Birks, Cross (Schoot, Courtois, Schwabe, Smutna)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Melis Durul)
Setler: 18-25, 11-25, 12-25
Süre: 68 dakika (26, 21, 21)
İSTANBUL /