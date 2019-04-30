Dragon botçular Samsun'a doğru yola çıktı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında 15 kişilik dragon bot ekibi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldıkları Türk bayrağıyla Samsun'a doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte Samsunlu 15 dragon bot sporcusu için Karaköy Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Karaköy Vapur İskelesi yanında düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gaziler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Uğurlama töreninde bir konuşma yapan Vali Yerlikaya, 19 Mayıs'ın Milli mücadeledeki önemine dikkat çekerek, "Milletlerin tarihinde, kaderlerini tayin eden önemli günler vardır. Bizim tarihimizin dönüm noktalarından birisi 19 Mayıs'tır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bu mücadelenin kıymetini bugün çok daha iyi idrak ediyoruz. Millet olmak, ortak bilinç, ruh ve duygularla buluşmakla mümkündür. Millet olmak; paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak, acıyı azaltmak, kenetlenmek demektir. Millet olmak, sevinçte ve kederde ortaklaşmak, gerektiğinde tek yürek olarak hareket edebilmektir. İşte bugün 100'üncü yılını kutladığımız Milli mücadelede bu duyguları yürekten paylaşan dedelerimizin, ninelerimizin azmiyle zafere ulaştık. Samsun'da başlayan mücadele milletimize bağımsızlığımızı kazandıracak Kurtuluş Savaşı'mızın ilk temeli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü gençlerimize bayram olarak armağan etmiş olması bir tesadüf değildir. Gençliğin aynı zamanda yeniliği de temsil etmesinden gelir. Bu aziz milletin evlatları olarak, canlarını seve seve feda etmiş bütün şehitlerimizin mukaddes ruhlarına yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Al bayrağımızı bu limandan, 15 Dragon Bot sporcumuzla Samsun'a uğurluyoruz. Himayeleriyle bu çok anlamlı etkinliği başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Samsun Valiliğimize, Samsun Büyükşehir Belediyemize, UZMAR Uzmanlar Denizcilik firmasına, Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı'na ve sporcularımıza refakat ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'ya Bandırma Vapuru'nun maketi hediye edildi. Vali Yerlikaya'nın öperek teslim ettiği bayrağı alan ekip 19 gün boyunca kürek çekerek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden geçecek ve 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'a varıp bayrağı Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edecek. Törenin ardından sporcular bota bindikten sonra Sahil Güvenlik ekipleri su püskürterek kafileyi uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vali Yerlikaya'nın açıklamaları

- Bayrak teslimi

- Botun suya indirilmesi

- Limandan ayrılışı

- Detaylar