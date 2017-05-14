Down-Olympos Dağ Bisikleti Yarışı'ndea sürpriz evlilik teklifi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen Çamlıca Gazozuna Kapışalım Down-Olympos Dağ Bisikleti Yarışı, sona erdi. Yarışma sonunda ikincilik kürsüsüne çıkan Ramazan Emre İçöz kız arkadaşı Sümeyra Kır’a evlenme teklif etti.

Kemer’de düzenlen Çamlıca Gazozuna Kapışalım Down-Olympos Dağ Bisikleti Yarışı’nda 95 sporcu mücadele etti. Yarışlarda, Almanya'dan 2, Avusturya'dan 1 sporcu da yer aldı. Dün sıralama turlarıyla başlayan yarışın son günü sporcular, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan başlayan ve Kesme Boğazı mevkiinde tamamlanan final etabında pedal çevirdi. Gedelme ve Kuzdere yaylarından oluşan 32 kilometrelik parkurda sporcular, kayaların arasından, dik yamaçlardan ve orman içerisinden geçerek zamana karşı yarıştı.

Yarışta 25 dakika 37 saniyelik derecesiyle Erol Uludağ birinci oldu. 27 dakika 21 saniyeyle Ramazan Emre İçöz ikinci, 29 dakika 5 saniyeyle Osman Minta ise üçüncü oldu.

Bu yıl yarışa ilk defa dahil edilen ‘masterler’ kategorisinde ise 36 dakika 53 saniyeyle Mehmet Cem Özdemir birinci oldu. 39 dakika 51 saniyeyle Selim Şenok ikinci, 39 dakika 55 saniyeyle de Özen Özkul üçüncülüğü elde etti.

Yarışı tamamlayan tek kadın sporcu Pelin Bayram'ın derecesi ise 1 saat 5 dakika 19 saniye oldu.

Daha sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

KÜRSÜDE EVLİLİK TEKLİFİ

Yarışmada ikincilik kürsüsüne çıkan 22 yaşındaki Ramazan Emre İçöz, 3 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Sümeyra Kır’a kürsüden evlenme teklif etti. Tüm yarışmacıların önünde yapılan evlenme teklifini kabul eden Sümeyra Kır, bisiklete 3 yıl önce Ramazan Emre İçöz ile ilişkilerinin başlaması ile merak sardığını, bugün gelen evlenme teklife çok mutlu olduğunu söyledi.

HER YIL GELİŞİYOR

Yarış Koordinatörü Ömer Nizam, dördüncüsü gerçekleşen organizasyonu kazasız tamamladıklarını belirterek, mücadele eden 2 kadın sporcudan sadece 1’inin yarışı tamamlayabildiğini söyledi. Sporcuların zorlu parkurda en iyi dereceyi yapmak için pedal çevirdiğini anlatan Nizam, organizasyonun her yıl giderek geliştiğini vurguladı ve bütün sporculara teşekkür etti.

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