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Dorukhan Toköz ameliyat oldu
İSTANBUL, () - Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz,...
SPOR 07.10.2019, 16:08
İSTANBUL, () - Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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|10
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|7
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|10
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|7
|7
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|7
|6
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|7
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
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|8
|16
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|8
|15
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|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|14
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|8
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|8
|12
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|8
|11
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|9
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|9
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|8
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|8
|7
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|8
|7
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|6
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|8
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|8
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|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
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|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|8
|2