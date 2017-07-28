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Dortmund hazırlık maçında kaybetti

Borussia Dortmund - Espanyol: 0-1 Emre Mor kadroya alınmadı İSTANBUL, () Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'a 1-0 mağlup oldu. Espanyol'un...

Dortmund hazırlık maçında kaybetti

Borussia Dortmund - Espanyol: 0-1

Emre Mor kadroya alınmadı

İSTANBUL, ()

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'a 1-0 mağlup oldu.
Espanyol'un 78. dakikada Pablo Piatti'nin attığı golle 1-0 kazandığı maçta, milli oyuncularımızdan Emre Mor ve Ömer Toprak kadroya alınmazken, Nuri Şahin maça ilk 11'de başladı.
Teknik direktör Peter Bosz'un kadroda düşünmediği iddia edilen Emre Mor'un, bu maçta kadroya alınmaması, takımdan ayrılacağı dedikodularını artırdı.
Fenerbahçe bir süredir milli oyuncu ile yakın temasta bulunuyor.

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