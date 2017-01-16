Doping kontrolünü e-Devlet'ten yapacaklar!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: ''Sporcular kullandıkları ilacın yasak olup olmadığını veya ne olduğunu oradan görecekler''

ERCAN ATA-ANKARA/ Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sporcuların kullandıkları ilaçların doping maddesini içerip içermediğini e-Devlet sistemi üzerinden takip edebileceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu konuda geliştirdiği uygulama sadece sporcular için değil antrenörler için de büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Gözgeç, son yılarda başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere spor camiasının dopinge karşı etkili bir savaş yürüttüğüne dikkati çekerek, dopingle mücadelede teknolojinin de etkin kullanıldığına işaret etti.

"Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi" ile herhangi bir ilacın doping listesinde bulunup bulunmadığının çok net bir şekilde görülebileceğine değinen Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Bu sistemi kullanmak için size gereken tek şey e-Devlet şifreniz ve uygulama. Öncelikle programı telefonunuza indiriyorsunuz. Sisteme e-Devlet şifreniz ile giriş yapıyorsunuz. Kullanmaya karar verdiğiniz ilacın ismini oraya giriyorsunuz ve saniyeler içinde sistem o ilaçta doping maddesi olup olmadığını size söylüyor. Sporcular kullandıkları ilacın ne olduğunu oradan görecekler ve Kullanımı oldukça basit ve kullanışlı bir program. Doping konusunda yaptığımız çalışmalarda en sık karşılaştığımız durumların başında bilinçsiz ilaç kullanımı geliyordu. Sporcu bir ilacı kullanıyor ancak içindeki etkin maddelerden, bu maddelerin doping sayıldığından haberi yok. Sadece sporcu değil, kimi durumlarda antrenör de sporcusuna verdiği ilacın etkin maddelerinin nelere yol açabileceğini bilmiyor. Uygulamaya geçirilen bu sistem 'arkadaşım verdi, antrenörüm önerdi, ne içerdiğinden haberim yoktu' gibi savunmaların da önüne geçiyor. Böylesine önemli bir sorunda bu denli güzel bir programı hizmete sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımıza şahsım ve tüm spor camiası adına teşekkür ediyorum."