Dokuz Eylül Üniversitesi'nde TOHM protokolü imzalandı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Yüzme Federasyonu ile İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, üniversite bünyesinde kurulacak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) temelleri atıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversite olarak sağlık, teknoloji, kültür sanat ve spor gibi alanlarda dünya şampiyonluğuna aday sporcular yetiştireceklerini söyledi. İlk olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nu fakülte formatına dönüştüreceklerini belirten Çelik, "Spor branşına çok önem veriyoruz. Belirlediğimiz branşları Türkiye'de daha da ileriye götürme gibi hedeflerimiz var. Alanında hangi sporda olursa olsun, dünyaca ünlü sporcular ve antrenörleri yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İmzaladıkları protokolle ilk olarak üniversite bünyesinde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yetenek Avcılığı Merkezi ve Performans Ölçüm Merkezi kuracaklarını ifade eden Çelik, "Alanında ulusal ve Uluslararası dereceleri olan antrenörlerimizle İzmir'in köylerini tek tek dolaşıp yetenekli çocuklarımızı keşfedeceğiz. Türk sporuna olimpiyat sevisinde sporcular yetiştirmek, spora ve sporcuya daha iyi eğitim olanakları kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, İzmir'in kendileri açısında önemli bir il olduğuna işarete ederek, "İzmir büyük potansiyele sahip, yüzme sporuna en çok sporcu veren şehirlerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ise imzalanan protokolle İzmir’de yüzme sporunun büyük bir ivme kazanacağını dile getirdi.

Protokolün ardından 7 yaşındaki Bade Tenikler'in sporcu merkezine kaydı yapıldı.

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