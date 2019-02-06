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Doktor Bülent Zeren yoğun bakımda

İZMİR, () ÜLKEMİZİN en önemli spor hekimlerinden biri olan Op. Dr. Bülent Zeren'in, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Mide kanseri nedeniyle tedavi...

Doktor Bülent Zeren yoğun bakımda

İZMİR, ()

ÜLKEMİZİN en önemli spor hekimlerinden biri olan Op. Dr. Bülent Zeren'in, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Mide kanseri nedeniyle tedavi gören ve son dönemde aşırı kilo kaybı yaşayan Doktor Bülent Zeren, tedavi süreci sonrası mesleğine dönerek sporcu sakatlıklarında gerçekleştirdiği ameliyatlara devam etmeye başlamıştı. Zeren, ağrılarının artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Karşıyaka Spor Kulübü'ne olan bağlılığıyla tanınan Bülent Zeren için yeşil-kırmızılı kulüp şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüzün önemli isimlerinden, Türk sporuna büyük katkılarda bulunmuş ve sporcu sağlığı konusunda ülkemizin önde gelen cerrahlarından biri olan Dr. Bülent Zeren'in yoğun bakıma alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Karşıyaka Spor Kulübü olarak Sayın Zeren'e acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesi dileğiyle."

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