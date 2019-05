Doğuş Balbay: Aç ve istekli bir şekilde gidip Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek istiyoruz

"Konsantre olduğumuz tek şey kendimiziz"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona Lassa'yı 5 maç sonunda mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in 18 yıllık bir Dörtlü Final özlemi olduğunu söyleyen Doğuş Balbay, "18 yıllık bir özlem vardı kulübümüzde ve Anadolu Efes'in köklü taraftarında. Böyle bir başarıya ulaşmak uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Birkaç kez kapısından döndük Final Four'un ama bu yıl çok farklı bir yıl bizim için. Adım adım ilerledik. Play-offlar ilk hedefimizdi. Sonrasında ev sahibi avantajını istedik, onu da başardık. Bu saha avantajının getirdiği durumla son maçta evimizde Barcelona'yı yendik ve Final Four'a kaldık. Özlem vardı hepimizde, oyuncular olarak bizde. Her zaman bir hayal kırıklığı oldu Final Four'un kapısından dönmek. Bu yıl Final Four'a kalmak büyük bir gurur. Rakibimiz Fenerbahçe, şanslarımız eşit. Bu sezon oynadığımız maçlarda bunu gösterdik. Her zaman söylüyorum, Final Four'u kazanan Türk basketbolu olacak. En iyi 4 takımın ikisinin Türk olması büyük gurur verici bir şeydir. Nitekim bir takımımız final oynayacak. Gönül ister ki bu takımımız Efes olsun, bu doğrultuda çalışıyoruz. Çok aç ve istekli bir şekilde Vitoria'ya gidip Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRE OLDUĞUMUZ TEK ŞEY KENDİMİZİZ"

Yarı finaldeki rakipleri Fenerbahçe Beko'nun bazı yıldız oyuncularını kullanamayacak olmasına yorum yapan Balbay, "Sporda maalesef böyle üzücü sakatlıklar olabiliyor ama böyle önemli bir organizasyon öncesi bizim için önemli olan nasıl hazırlandığımız. Böyle şeylere çok takılmamamız lazım. Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğu ortada. Sakatlıkları olsa da o bölgede oynayacak oyuncuları var. Anadolu Efes olarak bizim sahada ne yaptığımız önemli. Bizim konsantre olduğumuz tek şey kendimiziz" dedi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK, SONUNDA GÜZEL BİR ŞEKİLDE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Geçen seneden bu yana ne değişti" sorusuna yanıt veren kaptan, "Kadro değişimi çok büyük bir etken. 9 oyuncunun aramıza katılması, Onların profesyonel ve kaliteli olması, Final Four, NBA tecrübeleri olması. Bu adaptasyon süresini en kısaya indirdik. Efes Pilsen ruhunu buraya yansıttık. 18 senedir taraftarın getirdiği desteği gösterebildik. Biz saha içerisinde, taraftarlar Sinan Erdem'de gösterdi. Oyuncularımızın kalitesi ve özgüvenleri çok önemliydi. Hedeflere adım adım ulaşmamız için bence herkes özveriyle çalıştı. Artık öyle bir noktaya geldik ki, birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekip olduk. Herkes birbirinin rolünü benimsedi, oynayan oynamayan. Her maçın kahramanı farklıydı. Benchimizin derinliği de bize katkı sağladı. Hedeflerimize ulaştık, sonunda güzel bir şekilde taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"Hiç yapamayacağınızı düşündünüz mü" sorusuna Doğuş Balbay, "Hiçbir soru işareti kafamda yoktu bu sene. 5'inci maça bile çok iyi başlangıç yapamadım ama Barcelona'dan daha iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Barcelona'nın başladığı gibi devam edebileceğini düşünmedim, nitekim de öyle oldu. İkinci, üçüncü periyotta toparladık ve net bir galibiyet aldık. Bence bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi, Sinan Erdem'i dolduran kişiler. TV başında destekleyen milyonlarca kişi. Kendi seyircimiz önünde bunu kutlamamız çok daha iyi oldu. O maçı kaybedeceğimizi hiç düşünmedim" yanıtını verdi.

"ÖNCEKİ SENELERDE DÖRTLÜ FİNAL'İN KAPISINDAN DÖNDÜK"

Daha önce birçok kez Dörtlü Final'in kapısından döndüklerini dile getiren Doğuş Balbay, "Oynadığım her takımda çok kaliteli, birey olarak da çok düzgün insanlar vardı. Anadolu Efes'in kültürü, buraya gelen oyuncuların hepsi ayakları yere basan, düzgün karakterli, kariyerleri başarılarla dolu oyunculardı. Takımları birbirinden ayırmak çok zor. Bu takım tabii ki Final Four'u yaptı, çok güzel bir arkadaşlığımız var fakat diğer takımlardan ayırmak gerek. Önceki senelerde Final Four'un kapısından döndük. Her hocanın ve takımın bana kattığı şey çok özeldi" dedi.

THY Avrupa Ligi'nde hücumun mu, savunmanın mı daha ağır bastığıyla ilgili bir soruya yanıt veren Doğuş, "Savunmamızdan beslenerek, hücuma daha rahat akış sağladık. O geçişi çok iyi yaptık. Her şey savunmayla başlıyor, tabii karşı tarafta bitiremedikten sonra bir anlamı kalmayabiliyor, biz bunu çok iyi yaptık. Hücum, müdafaa dengesini çok iyi yaptık. Müdafaa daha önemliydi" yorumunu yaptı.

"STRESLİ OLDUĞUM KISIM PLAY-OFF ZAMANIYDI"

Play-off döneminde stresli olduğunu kaydeden kaptan Balbay, şunları söyledi: "Her işin zor dönemleri var. Benim strestli olduğum kısım play-off zamanıydı. 5'inci maça kalması, kısa süre içerisinde 5 maça çıkmak çok zor. O dönem zor geçti. Zaten hem içerideki, hem dışarıdaki maçlarda çok güzel bir mücadele gösterdik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Final Four'a kaldığımız için bir rahatlık oldu. 18 yılın getirdiği bir özlem vardı. Fakat bu rahatlıkla Final Four'da ne yapacağımız çok önemli ama diğer takımlarla eşit şansımız. Bu takımlara karşı yeri geldi üstünlük sağladık. Çok iyi mücadele ettik. Şu anda tabii ki bir rahatlık var ama Final Four'da işler kolay olmayacak, her maça ayrı konsantre olmamız gerekiyor. Öncelikle önemli olan Fenerbahçe maçı, sonrasına bakacağız."

Doğuş Balbay son olarak baba olmasına ilişkin gelen bir soruya, "Kısmetse inşallah kupayı alırız da oğlumu kupanın içine oturturum. Sağlıklı olsun önemli olan o. Benim için hayatım boyunca unutulmaz bir tecrübe olur herhalde ikisi birlikte olursa" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

