Doğan Hakyemez son yolculuğuna uğurlandı

Hidayet Türkoğlu: "Basketbola çok emeği dokundu"

Ömer Onan: "Kendisi muhteşem bir oyuncu ve yöneticiydi"

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL ()

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Doğan Hakyemez için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman, TOFAŞ Baş antrenörü Orhun Ene ve basketbol dünyasının önemli isimleri katıldı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: "BASKETBOLA ÇOK EMEĞİ DOKUNDU"

Hakyemez'in herkes tarafından sevilen birisi olduğunu söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bazen kelimeleri bulamıyorsun. Bütün spor camiasının başı sağ olsun. Herkes tarafından sevilen biriydi. Spora çok şeyler kattı. Renkli bir karakterdi. Basketbola çok emeği dokundu. Efes'de Koraç Kupası sonra 2001 Avrupa Şampiyonası ve onun dışında farklı organizasyonlarda yer almış biri. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Böyle değerlerin aramızdan gitmesi herkesi üzüntüye boğuyor. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insandı. Onunla iyi anılarım var. Kendisini özleyeceğiz" diye konuştu.

ÖMER ONAN: "KENDİSİ MUHTEŞEM BİR OYUNCU VE YÖNETİCİYDİ"

Doğan Hakyemez'i 14-15 yaşlarından beri tanıdığını ifade eden Ömer Onan, "Son görevimizi yapmaya geldik. Doğan ağabeyi 14-15 yaşından beri biliyorum. Muhteşem bir oyuncu ve yöneticiydi. Bizleri yetiştirmiş biri. Milli takıma hizmetler vermiş bir büyüğümüzdü. Antalya'da çocuklar için basketbol okulu için daha yeni konuşmuştuk. Onun açılışına gidecekti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Doğan Hakyemez, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenazeden detaylar

- Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları

- Ömer Onan'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLAR: AKIN ÇELİKTAŞ