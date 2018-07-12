Doğan Hakyemez için Antalya'da tören

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



ANTALYA'da, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez (68) için bugün tören düzenlenecek. Hakyemez'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamada, duayen spor adamının, 4 damar baypasa rağmen şok tablosundan çıkarılamadığı ve saat 22.45'te yaşamını yitirdiği belirtildi.

Antalya'da, dün tedavi için gittiği hastanede, muayene sırasında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için bugün saat 16.00'da Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik spor salonunda tören düzenlenecek. Hakyemez'in cenazesi, törenin ardından İstanbul'a gönderilecek. Doğan Hakyemez'in cenazesi, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu önünde düzenlenecek tören sonrası öğle vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Doğan Hakyemez'in yaşamını yitirdiği Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi'nin başhekimliğince yazılı açıklama yapıldı. Hakyemez'in, dün göğüs ağrısı, halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, deneyimli spor adamının ciddi şeker hastalığı olduğu, daha önceden kalp damarlarına 3 stent uygulandığı, bahsettiği ağrı şeklinin tipik olması nedeniyle kalp muayenesi ve bazı laboratuvar tetkikleri yapıldığı kaydedildi.

'BAYPAS OLMAYI KABUL ETMEDİ'

Yapılan muayeneden Doğan Hakyemez'in kalp kasının belirgin olarak zayıflamış olduğu ve duvar hareketlerinde bozulma ile birlikte kalp kası harabiyetinin varlığını gösteren kan değerlerinin yükselmiş olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Acil koroner anjiyografi önerildi. Yapılan koroner anjiyografide, kalbin her 3 damarının eskiden takılmış olan stentler de dahil tıkalı olduğu görüldü. Hastaya ivedilikle baypas ameliyatının en uygun tedavi olduğu söylendi. Ancak hasta baypas ameliyatı olmayı şiddetle reddetti. Anjiyografi işlemi sonrası göğüste şiddetli ağrı şikayeti başlaması nedeniyle acil müdahale gereği doğdu. Balon işlemi uygulandığı esnada ani kalp durması ve canlandırma sonrası şok tablosu gelişmesi nedeniyle acil şartlarda baypas operasyonu için ameliyathaneye alındı. Yapılan 4 damar baypasa rağmen hasta şok tablosundan çıkartılamadı ve ne yazık ki 22.45'te kaybedildi."

Hastane başhekimliğince Doğan Hakyemez'in ailesine ve spor camiasına başsağlığı dilendi.



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