Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Diyarbekirspor - Yeşil Bursaspor: 1-3

Selim KAYA/DİYARBAKIR,() STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Yakup Özcan (xxx), Onur İçyer (xxx), Mehmet Özer (xxx) DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x), Necati (x), Emre (x) (Dk. 55 İmdat x), Mustafa (x) (Dk. 46 Yakup x), Arda (x), Mehmet...

Diyarbekirspor - Yeşil Bursaspor: 1-3

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yakup Özcan (xxx), Onur İçyer (xxx), Mehmet Özer (xxx)
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x), Necati (x), Emre (x) (Dk. 55 İmdat x), Mustafa (x) (Dk. 46 Yakup x), Arda (x), Mehmet (xx) (Dk. 46 Hamdullah x), İbrahim (x), Taner (x), Gökhan (x), Aykut (x), Osman (x)
YEŞİL BURSASPOR: Volkan (xxx), Ekrem (xx), Ömer (xx), Berat Jonathan (xxx), Berke (xx), Kadir (xx), Hakan (xx), Adem (xxx), Fatih (xx), İbrahim Ethem (xx), Mustafa Emre (xx),
GOLLER: Dk. 38 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 7, Dk. 75 ve Dk. 90 Berat Jonathan (Yeşil Bursaspor)
SARI KARTLAR: Arda (Diyarbekirspor) - Ekrem, Berat Jonathan (Yeşil Bursaspor),

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 hafta önce play-off'a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, normal sezonun son maçında haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Yeşil Bursaspor'a seyircisi önünde 3-1 yenildi. Bursa temsilcisini profesyonel lige veda maçında galibiyete taşıyan golleri 7'nci, 75'inci ve 90'ıncı dakikalarda Berat Jonathan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 38'inci dakikada Aykut attı.

7'nci dakikada Kadri'nin ara pasında sol kanattan top süren Berat Jonathan, ceza alanına girer girmez yerden plase bir vuruşla topu kaleci İhsan Turgut'un dibinden ağlara gönderdi: 0-1.
38'inci dakikada Diyarbekirspor kaptanı Mehmet ile sağ kanattan atak geliştirdi. Mehmet'in arka direğe havalandırdığı topa yükselen Aykut aşırtma bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
75'inci dakikada Adem'in güzel pasında kaleye paralel bir noktada kaleciyle baş başa kalan Berat Jonathan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90'ıncı dakikada şık hareketlerle ceza alanına giren Hakan'ın güzel pasında kaleciyi geçen topu Berat Jonathan boş kaleye yuvarlayarak maçın skorunu tayin etti: 1-3.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314