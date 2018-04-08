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Diyarbekirspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (x), Asker Açıkgöz (x), Soner Özçelik (x) DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx), Emre Tosun (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90+2 Aykut), Ercüment (xxx) (Dk. 83 Gökhan Köseoğlu...

Diyarbekirspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (x), Asker Açıkgöz (x), Soner Özçelik (x)
DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx), Emre Tosun (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90+2 Aykut), Ercüment (xxx) (Dk. 83 Gökhan Köseoğlu x), Umut (xx), Muhammed Akarslan (xxx), Mehmet (xxx), Emrah Kiraz (xxx), Fatih (xx) (Dk. 46 Taner x), Osman (xxx), Tugay (xxx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sefa (x), Emrah (x), Mutlu (x), Serdar (x), Gökhan Ünal (x), Temel (x) (Dk. 77 Baran x), Tahir (x) (Dk. 67 Ali x), Tayfun (x) (Dk. 73 Sedat x), Zekeriya (x), Gökhan Çakır (x), Fahrettin (x)
GOLLER: Dk. 49 Emrah Kiraz, Dk. 65 Ercüment (Diyarbekirspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 57 Taner, Dk. 79 Umut (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Emre, Mustafa, Umut, Mehmet, Osman, (Diyarbekirspor) - Serdar (Van Büyükşehir Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-off mücadelesi veren Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

2'nci dakikada Mustafa'nın güzel pasında sol çaprazdan kaleciyi karşısına alan Muhammed Akarslan'ın kaleciyi geçen topunu savunma uzaklaştırdı.
19'uncu dakikada Diyarbekirsporlu Emrah'ın sol çaprazdan sert şutu kalecide kaldı.
49'uncu dakikada Diyarbekirspor, Vanlı Serdar Cansu'nun topa elle müdahalesiyle kazanılan serbest atışı Mehmet ile kullandı. Van savunması arasında topa yükselen Emrah Kiraz, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
57'nci dakikada Diyarbekirsporlu Tamer bir ikili mücadele sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
65'inci dakikada Diyarbekirspor kaptanı Mehmet, sol kanattan kendi çabasıyla rakibinden kaptığı topla yaklaşık 50 metre topu sürdü ve çizgiye yakın bir mesafeden topu kesti. Arka direkte topla buluşan Ercüment güzel bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
79'uncu dakikada Diyarbekirsporlu Umut bir orta saha mücadelesi neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 9 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra tarafların gol çabaları sonuç vermeyince maç 2-0 Diyarbekirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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