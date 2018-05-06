Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Diyarbekirspor, Play-off'ta şampiyonluk istiyor

Diyarbekirspor, Play Off'ta Tire 1922 ile eşleşti Selim KAYA/DİYARBAKIR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 64 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Diyarbekirspor, Play-Off'ta Tire 1922 Spor ile eşleşti. Antrenör Faruk Türk,...

Diyarbekirspor, Play-off'ta şampiyonluk istiyor

Diyarbekirspor, Play Off'ta Tire 1922 ile eşleşti

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 64 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Diyarbekirspor, Play-Off'ta Tire 1922 Spor ile eşleşti. Antrenör Faruk Türk, şimdiye dek hiçbir Diyarbakır takımının Play-Off maçlarında şampiyon olamadığını hatırlatarak, bu kez şampiyon olup bir ilki başarmak istediklerini söyledi.
Diyarbekirspor'un Tire 1922 Spor ile oynayacağı ilk maç 11 Mayıs Cuma günü Akşam Saat 19.00'da Tire Stadyumu'nda başlayacak. Rövanş maçı ise 15 Mayıs Salı günü Saat 16.00 Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Dün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde küme düşmesi haftalar öncesinde kesinlik kazanan Yeşil Bursaspor'a 3-1 yenilerek ligi tamamlayan Diyarbekirspor, 11 Mayıs Cuma günü oynanacak Play -Off maçını düşünmeye başladı Play-Off'ta son 4 sezonda bir yarı final, 3 de final oynamasına rağmen bir üst lige çıkamayan Diyarbekirspor, bu sezon işi daha sıkı tutuyor. 
TİRE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Daha önce Diyarbekirspor'u Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapıp 3'üncü lige çıkartan ve 7 hafta önce takımın başına geçen antrenör Faruk Türk, bu süre içerisinde 5 galibiyet, bir beraberlik ve de bir yenilgi aldı. Bu sezon takımı 2'nci lige çıkartmak için şampiyon olmayı çok istediklerini belirten Türk, "Şimdiye dek hiçbir Diyarbakır takımı Play-Off maçlarından şampiyon olma şansı yakalayamadı. Ben ve ekibim bu takımı şampiyon yaparak bu şansızlığı yıkacağız. Tire maçı hazırlıklarına da başladık" dedi.
Diyarbekir- Tire maçında finale kalan takım, daha sonra açıklanacak bir tarihte Anagold Erzincanspor- Ankara Demirspor maçının galibiyle final oynayacak ve kazanan takım 2'nci lige yükselecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314