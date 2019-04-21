Diyarbekirspor - Muğlaspor: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR ()
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Emre Bulut, Mehmet Kuru, Melih Kurtuluş
DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Mert - Faruk (Dk. 89 Musa), Emre (Dk. 77 Serhat Zubeyr), Taner, Sedat, İbrahim, Hakan, Gökhan, Fikret, Aykut (Dk. 90 Fahri ), Vedat,
MUĞLASPOR: Hasan - Polat, Salim, Ramazan (Dk. 82 Barış) , Zeki (Dk. 89 Osman), Cebrail, Rıdvan, Yağız (Dk. 55 Kutay), Akın, Murat Can, Hakan Can
GOLLER: Dk.32 - Dk. 46 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 90 Barış (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Aykut, Mehmet Mert, Vedat (Diyarbekirspor) - (Muğlaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 yendi.
32'nci dakikada Diyarbekirspor, Gökhan ile soldan atak geliştirdi. Ceza alanına doğru havalandırılan topa yükselen Aykut'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
46'ncı dakikada Hakan, soldan içeri doğru yerden ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanında buluşan Aykut, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
90'ıncı dakikada Murat Can'ın ara pasında hareketlenen Barış, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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