Diyarbekirspor - Muğlaspor: 2-1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()-

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Selim Konukçu,

DİYARBEKİRSPOR:Ahmet- İbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,

MUĞLASPOR:Yunus Emre- Çağlayan, Mustafa, Savaş (Dk. 73 Mehmet Akif), Ramazan, Anıl (Dk. 80 Ercan), Rıdvan (Dk. 77 Mahmut), Murat Can, Batuhan, Muhammed, Sami Can,

GOLLER: Dk. 10 Vedat, Dk. 72 Mehmet Fuat, (Diyarbekirspor), Dk. 45 Çağlayan, (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Uğur, (Diyarbekirspor), Mustafa, (Muğlaspor),

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Muğlaspor'u 2- 1 yendi.

10'uncu dakikada Alihan'ın soldan yerden ceza alanına gönderdiği topu yerinde izleyen Vedat, meşin yuvarlağı yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1- 0

45'inci dakikada Savaş'ın sağdan köşe atıştan ceza alanına doğru havalandırdığı topla arka direkte müsait pozisyonda buluşan Çağlayan, sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1- 1

72'nci dakikada Alihan sağdan ceza alanına doğru ortaladı, pozisyonu yerinde izleyen Mehmet Fuat, güzel bir vuruşla topu kaleci Yunus Emre'nin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 2- 1