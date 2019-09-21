Diyarbekirspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR, ()

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Sefa Yılmaz, Ozan Bekar, Erdem Degirmenci

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet - Reşo (Dk. 68 Tolunay), Uğur, Vedat, Fikret, Şevket, Maksut (Dk. 46 Güney), Doğukan, Emre, Ali Han (Dk. 86 İbrahim Has), Mehmet Fuat

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah Tuncel- Ahmet (Dk. 73 Alpay), Ramazan, Mustafa, Vedat, Fatih, Selim, Deniz, Burkay Ahmet (Dk. 64 Furkan), Emrah Gözetik, İbrahim

GOLLER: Dk. 70 Mehmet Fuat (Pen.), Dk. 88 Vedat (Diyarbekirspor),

SARI KARTLAR: Mehmer Fuat, (Diyarbekirspor) - Ramazan, Emre Tuncel, (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 2-0 yendi.

70'inci dakikada Diyarbekirspor'lu Tolunay'ın sağdan ceza alanına ortaladığı topa Malatya Yeşilyurtlu İbrahim elle müdahale edince maçın hakemi Sefa Yılmaz penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Mehmet Fuat, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1- 0 öne geçirdi.

88'inci dakikada Güney, sağ taraftan yerden rakip yarı alanının göbeğine doğru koşu yapan Vedat'a yerden güzel bir pas çıkarttı. Vedat, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra topu yerden plase bir vuruşla kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.