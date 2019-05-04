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Diyarbekirspor - Fatsa Belediyespor: 0-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, () STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Fatih Karatağ, Abdulkadir Döner DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Mert- Faruk (Dk.86 Musa), Emre, Mustafa (Dk.71 Serhat Zubeyr), Taner (Dk.79 İbrahim), Sedat, Gökhan, Fikret, Aykut,...

Diyarbekirspor - Fatsa Belediyespor: 0-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, ()

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Fatih Karatağ, Abdulkadir Döner
DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Mert- Faruk (Dk.86 Musa), Emre, Mustafa (Dk.71 Serhat Zubeyr), Taner (Dk.79 İbrahim), Sedat, Gökhan, Fikret, Aykut, Vedat, Osman
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan- Hüseyin, Ali Say, Selim (Dk.70 Ercüment), Osman Berkay, Ali Koçak (Dk.80 Oğuzhan), Yakup, Serkan, Ozan Can (Dk.46 Şefik ), Sergen, Fatih
SARI KARTLAR: Faruk (Diyarbekirspor), Fatih (Fatsa Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbekirspor, 2018- 2019 sezonunun kapanış maçında sahasında düşme potasındaki Fatsa Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile ev sahibi takım organizasyonunda her iki takım futbolcuları üstünde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı pankartı taşıyarak sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde geçen hafta maç dönüşünde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı. Bu sonucun ardından Diyarbekirspor sezonu 45 puanla kapatırken, konuk takım Fatsa Belediyespor ise aldığı bu puanla 40'a ulaştı ve kümede kalmayı başardı.

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