Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Diyarbekirspor - Erokspor: 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, () STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Mehmet Alpat (xx), Necmi Demir (xx), Baki Mutlu (xx), DİYARBEKİRSPOR:  Gökhan Yenigün (xxx), Emre Tosun (xxx), Mustafa Aydoğdu (xx), (Dk. 90+4 Fatih ), Ercüment (xxx), Umut (xx),...

Diyarbekirspor - Erokspor: 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Alpat (xx), Necmi Demir (xx), Baki Mutlu (xx),
DİYARBEKİRSPOR:  Gökhan Yenigün (xxx), Emre Tosun (xxx), Mustafa Aydoğdu (xx), (Dk. 90+4 Fatih ), Ercüment (xxx), Umut (xx), (Dk. 68 Aykut x), Muhammed Akarslan (xx), Mehmet Özdiraz (xx), Taner (xx), (Dk. 63 Arda x x), Gökhan Köseoğlu (xx), Osman (xx), Tugay (xx),
EROKSPOR: Murat (xx), Alişan (x), Adem (x), Mert (xx), (Dk. 62 Sefa x), Abdulkadir (xx), (dk. 61 Uğur x), Alper (x), Şeyhmus (x), Aykut Emre (x), Tolga (x), Rızvan (x), Günay (x), (Dk. 79 Cihan x),
GOL: Dk. 77 Emre Tosun (Diyarbekirspor),
SARI KARTLAR: Umut, Mehmet, Osman, (Diyarbekirspor), Murat, Alişan, Şeyhmus, (Erokspor),

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan maçta Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Erokspor'u  1- 0 yendi. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golü 77'nci dakikada Emre Tosun kaydetti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR:
Maça atakla başlayan Diyarbekirsor rakip kaleyi yoklamakta gecikmedi.
14'üncü dakikada Mehmet Özdiraz orta alanda kaptığı topu bekletmeden Ercüment'in önüne yuvarladı. Ercüment Önce düzeltti, sonra vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
34'üncü dakikada ani gelişen bir Erokspor atağında Şeyhmus topu sol kanattan bindirme yapan Alper'in önüne yuvarladı. Alper topla buluşur buluşmaz sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.
75'inci dakikada Diyarbekirsporlu Gökhan yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Murat son bir hamleyle topu tokatlayarak kornere gönderdi. 
77'inci dakikada  kazanılan köşe atışı kullanan Mehmet Özdiraz, topu arka direğe doğru havalandırdı. Kalabalık Erokspor savunması arasında topa yükselen Emre Tosun şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
83'üncü dakikada Eroksporlu Cihan'ın uzaktan sert şutu da kaleci Gökhan'da kaldı.
Maçın ilerleye dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklar sonuç vermeyince maç 1- 0 Diyarbekirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314