Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile yollar ayrıldı

Selim KAYA / DİYARBAKIR, () -

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da 1- 0’lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı. Ligin 16’ncı haftasında İskender Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Türkoğlu, 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.

Geçen pazar günkü 1-0'lık Payasspor yenilgisiyle Play-Off şansı da riske giren yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Türkoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligin 16’ncı haftasında İskener Eroğlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Nevzat Türkoğlu, beklenen performansı sergileyemedi. Türkoğlu, ligde Diyarbekirspor başında sahaya çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 yenildi ve 3 de beraberlik elde etmişti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılanı yazılı açıklamada, "Nevzat Türkoğlu ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Nevzat Türkoğlu ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

(FOTOĞRAFLI)