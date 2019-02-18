Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile yollar ayrıldı

Selim KAYA / DİYARBAKIR, () - TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da 1- 0’lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı. Ligin 16’ncı haftasında İskender Eroğlu’ndan...

Diyarbekirspor'da Türkoğlu ile yollar ayrıldı

Selim KAYA / DİYARBAKIR, () -
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da 1- 0’lık Payasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı. Ligin 16’ncı haftasında İskender Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Türkoğlu, 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.
Geçen pazar günkü 1-0'lık Payasspor yenilgisiyle Play-Off şansı da riske giren yeşil-kırmızılı kulüp, teknik direktör Türkoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ligin 16’ncı haftasında İskener Eroğlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Nevzat Türkoğlu, beklenen performansı sergileyemedi. Türkoğlu, ligde Diyarbekirspor başında sahaya çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 yenildi ve 3 de beraberlik elde etmişti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılanı yazılı açıklamada, "Nevzat Türkoğlu ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Nevzat Türkoğlu ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328