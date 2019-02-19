Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Diyarbekirspor'da Küçükbayrak dönemi

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi. Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2'nci...

Diyarbekirspor'da Küçükbayrak dönemi

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()-

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.
Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri çalıştıran Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak. Tecrübeli teknik adam ile bir buçuk yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" denildi.
Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ise "Kulübün Onursal Başkanı sayın Feyzi İlhanlı defalarca beni aradı. Kendisini kıramadım. Takım Play-Off yolunda çok geride kalmış. Bu sezon takımı Play-Off’a çıkartmak için kalan maçlarda çaba sarf edeceğiz. Ama önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bu konuda yönetimin dikkatini de çektim. Sabırlı olacaklar. Önümüzdeki yıl takımı şampiyon yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.
FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328