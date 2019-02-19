Diyarbekirspor'da Küçükbayrak dönemi

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()-

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri çalıştıran Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak. Tecrübeli teknik adam ile bir buçuk yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" denildi.

Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ise "Kulübün Onursal Başkanı sayın Feyzi İlhanlı defalarca beni aradı. Kendisini kıramadım. Takım Play-Off yolunda çok geride kalmış. Bu sezon takımı Play-Off’a çıkartmak için kalan maçlarda çaba sarf edeceğiz. Ama önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bu konuda yönetimin dikkatini de çektim. Sabırlı olacaklar. Önümüzdeki yıl takımı şampiyon yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

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