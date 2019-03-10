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Diyarbekirspor - Cizrespor: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR () STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Harun Reşit Güngör, Yakup Keçeci, DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper - Emre, Aytaç (Dk. 82 Taner), Sedat, Raşit, Hakan (Dk. 59 Serhat Zubeyr), Gökhan, Fikret, Aykut, Salih,...

Diyarbekirspor - Cizrespor: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR ()

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Harun Reşit Güngör, Yakup Keçeci,
DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper - Emre, Aytaç (Dk. 82 Taner), Sedat, Raşit, Hakan (Dk. 59 Serhat Zubeyr), Gökhan, Fikret, Aykut, Salih, Osman (Dk. 78 İbrahim)
CİZRESPOR: Nevzat - Emre, Sefa, Cemal, Ekrem (Dk. 84 Ahmet Sarı), Burak (Dk. 83 Yusuf), Mehmet Albayrak, Emrah Çalışlar, Nureddin (Dk. 89 Mustafa Coşkun), Atilla, Semih
GOLLER: Dk. 45 Raşit, Dk. 79 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk.19 Mehmet Albayrak (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Burak, Atilla, Mehmet Albayrak (Cizrespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 26’ncı hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor sahasında Cizrespor’u 2-1 yendi.

19’uncu dakikada Cizresporlu Mehmet Albayrak, yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı, sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
45’inci dakikada sağ taraftan ceza alanına yapılan uzun ortayı izleyen Raşit, iki savunma oyuncusunun arasında uzanarak kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 
79’uncu dakikada Fikret’in sağdan ceza alanına yerden ortaladığı topu Cizresporlu stoper ayağının altından kaçırdı ve arka tarafta müsait pozisyonda topla buluşan Aykut yerden vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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