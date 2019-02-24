Diyarbekirspor - Bucaspor: 1-1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ahmet Balkan, Mert Baykal, Mehmet Ali Vardar,

DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper- Fikret, Osman, Emre Tosun, Gökhan Köseoğlu, Sedat, Serdar (dK. 46 Vedat), Hakan, Aytaç (dk. 73 Serhat Zübeyr), Raşit (Dk. 86 Salih), Mustafa,

BUCASPOR: Kemal Mert- Doğan, Erhan, Ömer, İsa, Özcan, Volkan (Dk. 61 Hakkıcan), Oğuz (Dk. 53 Cuma), İbrahim, Yıldıray (Dk. 84 Fatih ),Barış,

GOLLER: Dk.80 Sedat, (Diyarbekirspor), Dk. 71 Özcan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Emre Tosun, Sedat, Raşit, Vedat, (Diyarbekirspor), Yıldıray, (Bucaspor),

KIRMIZI KART: Dk. 78 İbrahim (Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

51'inci dakikada Diyarbekirspor soldan Osman ile geldi. Bu futbolcu topu yerden Aytaç'a yuvarladı. Ceza alanı sol tarafında toplu buluşan Aytaç, topu bekletmeden Hakan'a aktardı. Hakan'ın sert şutunu kaleci Kemal Mert uzanalar kornere gönderdi.

59'uncu dakikada Vedat'ın şık ara pasında sol çaprazdan hareketlenen Osman'ın ceza alanına ortaladığı topun gelişine Hakan vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

71’inci dakikada Bucasporlu Özcan yaklaşık 35 metre mesafeden kaleyi yokladı. Sert vuruşunda top kaleci Ali Alper’in şaşkın bakışları arasında filelerle buluştu: 0- 1

78’inci dakikada Bucasporlu İbrahim rakibine sert girdiği için kırmızı kartla oyundan atıldı.

80’inci dakikada Diyarbekirsporlu Vedat Budak’ın sağ taraftan serbest atıştan ceza alanına ortaladığı topa ön direkte Sedat yükseldi ve sık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1- 1

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım atakları sonuç vermeyince maç karşılıklı atılan gollerle 1- 1 berabere tamamlandı.