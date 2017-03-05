Diyarbekirspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Ogün kamacı (xx), Ferdi Karadoruk (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Onur (xx)- Abdurrahman (xx) (Dk.87 Artun), Feyzullah şahin (xx), Ergun (xx) (Dk.69 Mehmet xx), Tunç Murat (xx) (Dk.72 Adem xx), Serdar (xx), Yakup (xx), Fahrettin (xx), Enis (xx), Eşref (xx), Hüseyin (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa (x)- Miraç (x), Emrah (x), Serdar (x), Hakan (x), Taşkın (x) (Dk.62 Serkan x), Sami (x) (Dk.83 Mehmet), Emre (x), Taha (x), Mahmut (x), Samet (x) (Dk.76 Emrah x)

GOLLER: Dk.12, Dk.79 Yakup (Diyarbekirspor)

SARI KART: Taşkın (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbekirspor sahasında, Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 2-0 mağlup etti.

12'nci dakikada, Emir'in sağdan serbest atıştan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Yakup nefis bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

79'uncu dakikada, Diyarbekirsporlu Emir yine sağdan ceza alanına nefis bir orta yaptı. Topa yükselen Yakup'un enfes kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

89'uncu dakikada, Diyarbekirsporlu Mehmet güzel hareketlerle soldan içeri daldı, penaltı noktasına yerden çıkarttığı topum gelişine Hüseyin vurdu, top az farkla üsten dışarı çıktı.

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