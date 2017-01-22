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Diyarbekirspor-Bayrampaşa: 2-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,() STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Gürcan Dönmez (xx), Görkem Kargıage (xx), DİYARBEKİRSPOR: Onur (xxx)- Abdurrahman Emir (xxx) (Dk.86 Kaan), Ergun (xx), Tunç Murat (xx) (Dk.82 Umut), Serdar (xxx),...

Diyarbekirspor-Bayrampaşa: 2-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,()
STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Gürcan Dönmez (xx), Görkem Kargıage (xx),
DİYARBEKİRSPOR: Onur (xxx)- Abdurrahman Emir (xxx) (Dk.86 Kaan), Ergun (xx), Tunç Murat (xx) (Dk.82 Umut), Serdar (xxx), Mehmet (xx) (Dk.70 Adem xx), Fahrettin (xxx), Enis (xxx), Eşref (xx), Hüseyin (xxx), Sefacan (xx)
BAYRAMPAŞA: Yunus Emre (x)- Hüseyin (x), Metin (x) (Dk.46 Fahri x), Recep (x)(Dk.65 Ziya x), İlker (xx), Kubilay (x) (Dk.75 Benhur x), Bülent (x), Furkan (x), Said Can (x), Polat (x), Berkay (x)
GOLLER: Dk.25 Eşref, Dk.90+2 Kaan (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Eşref (Diyarbekirspor), Bülent (Bayrampaşa)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Diyarbekirspor sahasında, Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav anısına bir dakikalık saygı duruşu ile yapıldı.
25'inci dakikada, sol kanattan gelişen atakta Tunç Murat'ın şık ara pasında Eşref, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
32'nci dakikada, Mehmet'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ergün'ün sert şutu kaleciden döndü.
82'nci dakikada, Berkay'ın yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunu Kaleci Onur tokatlayarak kornere çeldi.
90+2'nci dakikada, Diyarbekirsporlu Adem sağ kanattan ortaladı ceza alanında topla buluşan Kaan'ın kaleciden dönen topunu tamamladı: 2-0.

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