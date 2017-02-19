Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Volkan Şeker (x), Metin Cebeci (xx), Özgür Akıncı (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Onur (xx)- Abdurrahman Emir (xx), Adem (xx), Ergun (xx)(Dk. 89 Feyzullah), Tunç Murat (xx)(Dk.67 Arun x), Serdar (xxx), Yakup (xx), Eşref (xx), Hüseyin (xx), Kaan (xx)(Dk. 62 Mehmet x), Sefacan (xx)

ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx)- İsmail (x)(Dk. 75 Önder x), Kadir (x), Murat (x)(Dk. 85 Sezgincan), Aykuy (x), Fatih (x), Ayberk (x)(Dk. 85 Ferdi), Temel (x), Şükrü (x), Nemci (x), Caner (x)

GOLLER: Dk. 4 Ergun, Dk. 25 Serdar (Diyarbekirspor), Dk. 11 Aykut (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Mehmet, Ferzullah (Diyarbekirspor), Necmi , Şükrü (Ankara Adliyespor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'tda Diyarbekirspor, sahasında ÜAnkara Adliye'yi 2-1 mağlup etti.

4.dakikada sağ kanattan atak yapan Serdar çizgiye kadar sürdüğü topu yerden ortaladı kaleciyi, geçen topu Ergun boş kaleye yuvarladı: 1- 0.

11.dakikada Necmi'nin sol taraftan köşe atışından ceza alanına ortaladığı topu Diyarbekirspor savunması uzaklaştıramadı. Penaltı noktasında topla buluşan Aykut sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

25.dakikada Serdar orta sahanın sol tarafından ceza alanına ortaladı Diyarbekirli forvetlerle konuk takımın savunma oyuncuları kafaya yükselmesine rağmen meşin yuvarlak kimseye çarpmadan filelere gitti: 2-1.

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