Diyarbekirspor-Altındağ Belediyespor: 1-1
Selim KAYA / Diyarbakır,() - STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Buğur Han Güler, Cihad Buyurgan, DİYARBEKİRSPOR: Ahmet- Reşo (Dk. 68 Tolunay), Faruk, Uğur (Dk. 81 Serhat Zubeyr), Vedat, Emrah, Şevket, Emre, Güney (Dk. 81 Taner),...
Selim KAYA / Diyarbakır,() -
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Buğur Han Güler, Cihad Buyurgan,
DİYARBEKİRSPOR: Ahmet- Reşo (Dk. 68 Tolunay), Faruk, Uğur (Dk. 81 Serhat Zubeyr), Vedat, Emrah, Şevket, Emre, Güney (Dk. 81 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç- Hüseyin, Muzaffer, Uğur (Dk. 76 Semih), Barış (Dk. 88 Serkan), Ahmet Buğrahan, Emre, Yalçın Eycan, Hasan, Emrah, Fatih (Dk. 82 Mücahit Haktan)
GOLLER: Dk.28 Mehmet Fuat (Diyarbekirspor) - Dk. 57 Uğur, (Altındağ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Vedat, Alihan (Diyarbekirspor) - Uğur (Altındağ Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 10'uncu hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor sahasında Altındağ Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
28'inci dakikada Diyarbekirspor sol kanatta Alihan ile atak geliştirdi. Alihan, ceza alanına doğru havalandırdığı topa, Altındağ Belediyespor savunması arasında Mehmet Fuat yükseldi kafayı vurdu. Top kaleci Kıvanç'ın solundan filelere gitti: 1-0.
57'inci dakikada kaleci Ahmet, kendisine baskı kuran Fatih'i çalımlarken yere düştü. Seken topla buluşan Uğur topu boş kaleye yuvarladı: 1-1
Karşılaşma iki takımın beraberliğiyle sonuçlandı.
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