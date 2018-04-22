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Diyarbekirspor-1461 Trabzonspor: 2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()- STAT: Seyrantepe SK HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Fettah Yiğit (xx), Selim Şenöz (xx) DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx)- Emre (xxx), Mustafa (xx), Ercüment (xxx), Muhammed Akarslan (xxx), Mehmet (xxx), Emrah (xxx),...

Diyarbekirspor-1461 Trabzonspor: 2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()-

STAT: Seyrantepe SK
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Fettah Yiğit (xx), Selim Şenöz (xx)
DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx)- Emre (xxx), Mustafa (xx), Ercüment (xxx), Muhammed Akarslan (xxx), Mehmet (xxx), Emrah (xxx), Fatih (xx) (Dk. 64 Umut xxx), Aykut (x) (Dk. 86 İbrahim), Osman (x) (Dk. 73 Gökhan Köseoğlu xx), Tugay (x)
1461 TRABZONSPOR: Furkan Taş (x)- Yunus Emre (x), Mert (x) (Dk. 73 Hüseyin x), Alihan Tuncer (xx), Alihan Aydın (x) (Dk. 83 Mahmut), Savaş (xx), Furkan Yıldırım (x), Murat Cem (xx), Semih (x), Aykut (x), Gökhan (x)
GOLLER: Dk. 69 Umut, Dk. 77 Muhammet Akarslan (Diyarbekirspor) - Dk. 59 Murat Cem (1461 Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Akarslan (Diyarbekirspor) - Yunus Emre, Alihan Aydın ve Gökhan (1461 Trabzonspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, kendi sahasında ağırladığı 1461 Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Umut ve Muhammet Akarslan kaydederken, konuk ekibin tek sayısı Murat Cam'den geldi.
59'uncu dakikada, gelişen konuk ekip atağında, orta sahada topla buluşan Murat Cem'in, yaklaşık 30 metreden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
69'uncu dakikada, yeşil kırmızılı ekibin Ercüment ile geliştirdiği atakta, bu futbolcunun 35 metreden sert şutunda, top kaleci Furkan Taş'dan geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Umut'un şık vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
77'nci dakikada, yine ev sahibi ekip Diyarbekirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Muhammed Akarslan, rakip 3 futbolcuyu geçtikten sonra çaprazdan vuruşunda top kaleciye göre uzak köşeye gönderdiği top filelere gitti: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip Diyarbekirspor, maçı 2-1 kazandı. 

(FOTOĞRAFLI)

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